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Две страны выступили против переселения палестинцев из Газы

Глава иракского МИД: Ирак и Марокко отвергают план переселения палестинцев
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Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Ирак и Марокко считают неприемлемым план переселения палестинцев из сектора Газа. Об этом заявил в Рабате заместитель премьер-министра Ирака, министр иностранных дел республики Фуад Хусейн, его слова приводит информационный портал Hespress.

«Ирак и Марокко согласны в том, что отвергают план переселения палестинцев из Газы», — указал глава иракского внешнеполитического ведомства .

Хусейн подчеркнул, что подобный план является серьезной опасностью, поскольку несет риск сведения палестинской проблемы «только к вопросу о беженцах». Глава МИД Ирака указал, что план переселения «способен создать проблемы для Египта и Иордании».

Среди прочего иракский министр иностранных дел отметил, что следует работать над формированием единой позиции арабских и исламских государств для противодействия этому плану.

5 февраля президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. В ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона.

Планы главы Белого дома вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения главы Белого дома «изгнанием». Нетаньяху в свою очередь, поддержав президента США, указал, что американский президент «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее в ОАЭ осудили Нетаньяху за предложение создать Палестину в Саудовской Аравии.

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