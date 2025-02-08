Маск заявил, что не «горит желанием» приобретать TikTok

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, бизнесмен и предприниматель Илон Маск заявил, что не собирался подавать заявку на покупку соцсети TikTok. Об этом он сообщил на конференции в Германии, видеозапись с его выступлением опубликована на YouTube-канале Welt Documentary.

«Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok... Я не горю желанием купить TikTok», — заявил Маск.

Предприниматель также добавил, что не приобретает что-либо только по экономическим причинам. Маск подчеркнул, что обычно создает компании «с нуля», а не покупает их.

Среди прочего глава DOGE отметил, что мог бы провести изучение алгоритмов работы TikTok, а также возможности по его улучшению.

Поводом для заявления Маска стала публикация агентства Bloomberg, которое, ссылаясь на источники, передавало, что китайские чиновники рассматривают возможность передачи TikTok в США Маску. Позднее представители соцсети назвали чистой выдумкой сообщения о якобы планируемой продаже ее операций в США Маску.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своим заместителю Джей Ди Вэнсу и помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу вести контроль сделки по продаже социальной сети TikTok.

Ранее в США раскрыли, как TikTok мог поддерживать Байдена до выборов.