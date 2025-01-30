В США раскрыли, как TikTok мог поддерживать Байдена до выборов

Политика модерации контента в TikTok могла меняться в зависимости от политической ситуации в США. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на доклад Network Contagion Research Institute (NCRI).

По данным телеканала, соцсеть могла блокировать некоторые публикации, которые каким-либо образом ставили под сомнение итоги выборов 2020 года, а затем начала подавлять антиреспубликанский контент.

«TikTok обладает мощным инструментом влияния, который может адаптироваться к партийной политике, не имея при этом прозрачных механизмов или какой-либо отчетности», — говорится в исследовании.

По данным NCRI, TikTok мог скрывать публикации с хештегами #RiggedElection, #VoterFraud, а также #StopTheSteal и #StolenElection, которые посвящены поддержке президента США Дональда Трампа, обвиняющего бывшего главу Белого дома Джо Байдена в фальсификации выборов 2020 года. При этом, как отмечает Fox News, аналогичные запросы в других странах выдавали результаты.

Что касается данных от 24 января 2025 года, поиск в TikTok по хештегу #FJoeBiden, который направлен на критику Байдена, выдал 37 тысяч публикаций. В свою очередь запрос #FTrump (посвящен критике Трампа) не дал ни одного результата. Через три дня Fox News повторил эксперимент, и TikTok уже отображал контент по обоим запросам.

В свою очередь представитель соцсети заявил телеканалу, что алгоритмы не менялись и выводы ошибочны.

19 января TikTok в стране заблокировали по решению Байдена. Сервис пропал из магазина Apple, а при попытке зайти в само приложение появлялось объявление: «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США».

Спустя 12 часов соцсеть снова начала работать после обещания Трампа восстановить ее деятельность. Вскоре политик подписал указ о видеосервисе TikTok, откладывающий введение запрета на соцсеть на 75 дней. Документом указывается, что платформа сможет продолжить работу на территории США, в случае, если 50% видеосервиса будет продано американским инвесторам.

Ранее Трамп сообщил об интересе Microsoft к покупке TikTok.