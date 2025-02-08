Зеленский показал главе военного комитета НАТО дальнобойное оружие Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о встрече с главой военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

К посту политик прикрепил видео, на котором вместе с гостем осматривает одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса республики, где они познакомились с характеристиками дальнобойного оружия страны. Кроме того, Зеленский обсудил с представителем альянса подготовку к следующему заседанию «Рамштайн» (Международная коалиция, которая обсуждает возможности дальнейшей военной помощи Киеву. В ее работе участвуют более 50 государств — все страны блока НАТО, большинство членов ЕС и союзники из Африки и Азии. Название «Рамштайн» контактная группа и ее ежемесячные встречи получили из-за одноименной авиабазы в Германии, где 26 апреля 2022 года состоялась первая встреча участников), продолжение военной помощи от членов НАТО и прямые инвестиции в украинское производство дальнобойных дронов.

Глава государства поблагодарил Каво Драгоне за то, что свой первый визит в качестве главы военного комитета альянса он совершил именно на Украину, а также всех тех, кто работает над украинским дальнобойным оружием.

16 сентября 2023 года министры обороны стран НАТО согласились продлить мандат тогдашнего председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра еще на шесть месяцев и избрали его преемником главнокомандующего обороной Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне.

Ранее Зеленский назвал условие отказа от вступления Украины в НАТО.