В США утверждают, что Белый дом потребовал отставки ряда руководителей ФБР

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от некоторых высокопоставленных сотрудников ФБР подать в отставку или уйти на пенсию. Об этом сообщает CBS.

В противном случае этим сотрудникам пригрозили увольнением.

«Изменения являются частью продолжающегося расследования деятельности руководства ФБР», — отмечается в публикации.

20 января газета The Washington Post сообщила, что десятки сотрудников Госдепартамента Соединенных Штатов подали в отставку по требованию помощников президента США Дональда Трампа. По данным WP, уволились заслуженные ветераны дипломатической службы, в том числе помощник государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, который занимал пост посла США на Украине в 2024 году, а также исполняющий обязанности замгоссекретаря по политическим вопросам Джон Басс.

Ранее CNN узнал о планах Трампа провести переговоры с Путиным после инаугурации.