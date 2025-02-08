Финляндия занимает пятое место по объему предоставленной Украине военной помощи на душу населения. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Хельсинки Павел Кузнецов.

По его словам, общий объем военной помощи Финляндии Вооруженным силам Украины на сегодняшний день составляет €2,5 млрд. При этом финские власти заявляли, что планируют продолжать поддержку Киева «так долго, как это потребуется».

Дипломат напомнил, что финское правительство в конце января выделило Украине 27-й пакет военной помощи на сумму около €200 млн.

До этого Кузнецов заявлял, что финское руководство отказывается понимать первопричины конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что Хельсинки неверно оценивают перспективы российско-украинского конфликта. Власти Финляндии настаивают, что условия для достижения мира должны быть определены именно Киевом, добавил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты в Финляндии работают в условиях постоянного давления, сталкиваются с оскорблениями, вандализмом, конвертами с неизвестным порошком и угрозами.