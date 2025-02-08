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Трамп отозвал иск против Twitter

Bloomberg: Трамп отозвал иск против Twitter, поданный из-за изгнания с платформы
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Brendan McDermid/Reuters

Президент США Дональд Трамп отозвал иск против компании Twitter, поданный из-за изгнания с платформы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на судебное уведомление.

После штурма Капитолия в январе 2021 года большинство медиаплатформ «отменили» аккаунты Трампа, из-за чего тот подал в суд на Twitter, Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Google. После своего избрания американский президент добился благоприятных для себя соглашений с главами всех этих компаний. Несмотря на то, что большинство аккаунтов политика были восстановлены, c 21 февраля 2022 года большая часть его публикаций размещается в созданной им социальной сети Truth Social.

В октябре 2022 года Илон Маск купил социальную сеть Twitter и затем переименовал ее в X. Трамп вернулся в X в марте 2023 года, то есть спустя почти два года. В 2024 году стало известно, что он хотел продать свою соцсеть Truth Social Илону Маску, однако тот отказался от сделки.

Ранее в Twitter-аккаунте Трампа появилась его голая фотография.

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