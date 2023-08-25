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Трамп опубликовал первый пост в Twitter спустя более чем 2 года

Трамп опубликовал первый пост в соцсети X

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Andrew Harnik/AP

Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал пост в соцсети X, бывшей ранее Twitter. Публикация политика появилась впервые с 8 января 2021 года.

На фото он в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. Фотографию нахмурившегося 45-го президента США сделали сотрудники тюрьмы округа Фултон, штат Джорджия. Ранее ни один бывший или действующий американский президент не был запечатлен на фото такого рода.

В подписи к снимку есть надписи «Никогда не сдаваться» и «Вмешательство в выборы», а также прикреплена ссылка на сайт политика.

Как сообщает CNN, он также сделал публикацию в Truth Social, написав, что любит свою соцсеть и что это его дом. В тюремных записях Трамп значится под номером P01135809, отмечает телеканал.

25 августа Трамп приземлился в Атланте, чтобы сдаться местным властям по делу о попытке рэкетирскими методами попытаться выиграть выборы в штате Джорджия. Он прибыл в тюрьму округа Фултон, чтобы пройти через формальную процедуру ареста.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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