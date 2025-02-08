Шольц сделал заявление об отправке военных на Украину

Обсуждения возможной отправки военного миротворческого контингента стран Запада и участия в миссии Германии преждевременны. Об этом в беседе с RND заявил канцлер ФРГ Германии Шольц.

«Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном участии Германии в миротворческой миссии на территории Украины.

По мнению Шольца, такие решения нельзя принимать «за спиной Украины».

В январе украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой разместить американские миротворческие силы на Украине. По словам украинского лидера, у Европы недостаточно военных, чтобы стать «сдерживающим фактором» для РФ. Он также заявил, что Трамп «может подтолкнуть» Россию к миру.

Ранее посол РФ заявил о безуспешности попыток Запада перевооружить Украину.