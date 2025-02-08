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Трамп посетит Японию в ближайшее время

Белый дом: Трамп согласился посетить Японию в ближайшее время
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Jeenah Moon/Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен посетить Японию в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Трамп принял приглашение премьер-министра [Сигэру] Исибы посетить Японию с официальным визитом в ближайшем будущем», — говорится в заявлении.

Кроме того, Вашингтон и Токио планируют расширить двустороннее сотрудничество в области безопасности в киберпространстве, используя искусственный интеллект и безопасные облачные сервисы для углубления обмена информацией, добавили в Белом доме.

Официальная встреча Трампа и Исибы прошла в Вашингтоне. Стороны подтвердили свою «решимость стремиться к новому золотому веку отношений между США и Японией».

В середине января японский портал Yahoo News Japan писал, что военная поддержка Вашингтоном своих прежних союзников, таких как Япония, существенно уменьшится. По мнению автора материала, новая администрация Трампа сформирует «Союз сильных», который позволит укрепить связи в области экономики и безопасности с Китаем и Россией.

Ранее в Японии заявили, что Трамп превратит политику США в аукцион eBay.

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