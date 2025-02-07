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Трюдо счел слова Трампа о Канаде в составе США реальной угрозой

Трюдо счел слова Трампа об аннексии Канады реальной угрозой, а не шуткой
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Blair Gable/Reuters

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо не считает шутками заявления американского президента Дональда Трампа о вхождении Канады в состав США и воспринимает их как реальную угрозу канадскому суверенитету. Об этом сообщил телеканал CTV.

«Он (Трюдо. — «Газета.Ru») считает, что угроза Трампа сделать Канаду 51-м штатом «реальна», отчасти из-за его желания получить доступ к важнейшим полезным ископаемым Канады», — говорится в сообщении.

По данным нескольких источников телеканала, об этом Трюдо не публично заявил представителям канадского бизнеса и политического истеблишмента во время конференции по экономическим отношениям между США и Канадой, которая состоялась в Торонто.

Конференцию организовал офис канадского премьер-министра, чтобы выработать стратегию отношений Оттавы с Вашингтоном в условиях угроз Трампа ввести против Канады крупные пошлины.

2 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Размер пошлин для Мексики и Канады составил 25%, тогда как для Китая — 10%. Позже Вашингтон принял решение приостановить на 30 дней введение импортных пошлин для Мексики и Канады, но не для Китая.

Также глава Белого дома неоднократно заявлял о желании присоединить Канаду к США в качестве 51-го штата, предлагая тем самым избежать пошлин, а также называл премьер-министра «губернатором Трюдо» в социальных сетях.

Ранее Трамп ввел пошлины на товары из Китая из-за опиоидов.

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