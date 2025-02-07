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В Латвии заявили о популярности Лукашенко среди русскоязычных жителей

LSM: русскоязычные жители Латвии положительно относятся к Лукашенко
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Русскоязычные жители Латвии положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом свидетельствуют данные опроса, который опубликовало местное издание LSM.

По данным журналистов, популярность белорусского лидера объясняется желанием русскоязычных латышей увидеть у власти «твердую руку». Помимо этого, образ Лукашенко как «хорошего хозяина» создается благодаря его постоянной активности в аграрном секторе. Благоприятное восприятие белорусского лидера также связано с тем, что оппозиционные силы в стране не пользуются широкой поддержкой.

Около 20% населения Латвии составляют русскоязычные граждане, однако среди нерусскоязычного большинства Лукашенко все еще ассоциируется с диктатурой.

26 января 2025 года в Белоруссии прошли выборы президента. Победу одержал Лукашенко с рекордным результатом в 86,82% голосов.

Накануне голосования председатель ЦИК республики Игорь Карпенко заявил, что оппозиция за рубежом пыталась воздействовать на выборы президента Белоруссии, но это не повлияло на избирательную кампанию. По его словам, в Белоруссии были созданы условия для свободного и демократического волеизъявления граждан.

Ранее в Европе сочли выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми.

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