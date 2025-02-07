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В американском штате отменили указ, запрещающий продажу российской водки

В штате Нью-Гэмпшир сняли запрет на продажу произведенной в России водки
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший губернатор Нью-Гэмпшира Кристофер Сунуну отменил указ, запрещавший продажу российской водки в штате, перед уходом с поста в декабре 2024 года. Об этом сообщает The Boston Globe.

20 декабря 2024 года он отменил 145 указов, среди которых был и запрет на водку. Это решение не привлекло внимания СМИ, отмечает газета. Сунуну объяснил, что ввел запрет в 2022 году для привлечения внимания к конфликту, и считает, что это стало «историей на всю страну».

Запрет касался таких брендов, как Stoli (владелец бренда, компания Stoli признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена), Hammer & Sickle, Russian Standard и других. Однако решение по Stoli было пересмотрено в том же году.

Как рассказал представитель Комиссии по контролю за оборотом спиртных напитков Нью-Гэмпшира, сейчас власти решают, что делать с оставшимися запасами российской водки на складах, не уточнив их объемы.

В декабре прошлого года сообщалось, что американское подразделение производителя алкоголя Stoli Group подало заявление на банкротство в один из судов Техаса. В июне 2024 года стало известно, что Stoli Group приобрела права на бренды водок «Московская» (Moskovskaya) и «Столичная» (Stolichnaya), которые она выкупила в ходе аукциона в Нидерландах.

Ранее стало известно, сколько можно сэкономить при отказе от алкоголя.

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