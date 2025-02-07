В Белоруссии предложили развивать сотрудничество с Башкирией с учетом опыта СВО

Лукашенко выступил за развитие сотрудничества с Башкирией по беспилотной авиации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым предложил развивать двустороннее сотрудничество в сфере беспилотной авиации. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что Минск и российский регион уже занимаются созданием дронов для нужд агропромышленного комплекса (АПК). Но, по его словам, только этим ограничиваться не стоит.

«Они (беспилотники — «Газета.Ru») ведь сегодня востребованы во всем мире исходя из опыта СВО (специальной военной операции — «Газета.Ru») на Украине. Поэтому опыт есть, определенные наработки есть. Думаю, надо двигаться», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что сейчас рынок дронов находится в хорошем состоянии. В связи с этим «можно развивать сотрудничество», резюмировал он.

В декабре начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Александр Ноговицын заявил, что военнослужащие страны круглосуточно мониторят ситуацию на границе с Украиной и в случае необходимости готовы пресечь любые провокации с применением беспилотников. Как он сказал, для этого Минск развернул силы и средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее Лукашенко подписал указ о возможности применения специальных средств против дронов.