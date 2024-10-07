Лукошенко одобрил применение спецсредств против беспилотников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, регулирующий применение силы, спецсредств и оружия различными ведомствами для пресечения движения несанкционированных беспилотных средств. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе президента Белоруссии подчеркнули, что документ был принят в целях применения спецсредств в отношении беспилотных летательных аппаратов, беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, управление которыми осуществляется дистанционным способом или в автоматическом режиме.

Право использования оружия и спецсредств было предоставлено военнослужащим воинских формирований и сотрудникам органов внутренних дел республики.

4 октября Лукашенко заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были замечены во время его полета над республикой. Накануне посещения главой государства Брестской области СМИ сообщали, что в воздушном пространстве страны были замечены два дрона.

Ранее в Белоруссии предупредили Украину об ответе из-за применения беспилотников.