Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минске пообещали пресекать провокации с БПЛА на границе с Украиной

МО Белоруссии: Минск готов пресечь провокации с БПЛА на украинской границе
close
Vasily Fedosenko/Reuters

Белорусские военные круглосуточно наблюдают за ситуацией на границе с Украиной и всегда готовы пресечь провокации с БПЛА. Об этом заявил начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии полковник Александр Ноговицын, слова которого передает телекомпания «ВоенТВ».

По словам Ноговицына, вдоль южных рубежей государственной границы Белоруссии развернуты силы и средства радиоэлектронной борьбы.

«Подразделения РЭБ, развернутые вдоль государственной границы, готовы к ведению радиоэлектронного подавления радиоэлектронных объектов с целью недопущения различного рода провокаций, в том числе с задействованием БПЛА», — поделился военный.

До этого секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что на Украине царит полное отсутствие централизации госуправления, украинский лидер Владимир Зеленский не владеет обстановкой.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами