В Минске пообещали пресекать провокации с БПЛА на границе с Украиной

МО Белоруссии: Минск готов пресечь провокации с БПЛА на украинской границе

Белорусские военные круглосуточно наблюдают за ситуацией на границе с Украиной и всегда готовы пресечь провокации с БПЛА. Об этом заявил начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии полковник Александр Ноговицын, слова которого передает телекомпания «ВоенТВ».

По словам Ноговицына, вдоль южных рубежей государственной границы Белоруссии развернуты силы и средства радиоэлектронной борьбы.

«Подразделения РЭБ, развернутые вдоль государственной границы, готовы к ведению радиоэлектронного подавления радиоэлектронных объектов с целью недопущения различного рода провокаций, в том числе с задействованием БПЛА», — поделился военный.

До этого секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что на Украине царит полное отсутствие централизации госуправления, украинский лидер Владимир Зеленский не владеет обстановкой.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.