Польша хочет «быстро приступить» к переговорам об интеграции Украины в ЕС

Польша хочет «быстро приступить» к начальному этапу переговоров по интеграции Украины в ЕС после решения Киева не мешать проведению эксгумации массовых захоронений на Волыни. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Польша будет председательствовать в ЕС в течение шести месяцев в первой половине следующего года и заявила, что хочет быстро приступить к начальному этапу переговоров», — говорится в сообщении издания.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что власти Украины согласились не мешать проведению эксгумации массовых захоронений на Волыни — в Волынской, Ровненской и Тернопольской областях Украины, где в 1943–44 годах произошла трагедия, известная как «Волынская резня».

Волынская резня была попыткой проведения этнических чисток против польского населения со стороны украинских националистов. В ответ польские партизаны, действующие на Волыни, также атаковали украинское население этого региона. При этом регион продолжал находиться фактически под оккупацией Германии, и взаимные этнические чистки прекратились только после освобождения Волыни советскими войсками.

Ранее в Польше заявили о «пощечине» от украинских властей из-за памятника Шухевичу.