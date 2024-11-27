Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польша хочет «быстро приступить» к переговорам об интеграции Украины в ЕС

Bloomberg: Польша хочет приступить к переговорам с Украиной о евроинтеграции

close
Global Look Press

Польша хочет «быстро приступить» к начальному этапу переговоров по интеграции Украины в ЕС после решения Киева не мешать проведению эксгумации массовых захоронений на Волыни. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Польша будет председательствовать в ЕС в течение шести месяцев в первой половине следующего года и заявила, что хочет быстро приступить к начальному этапу переговоров», — говорится в сообщении издания.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что власти Украины согласились не мешать проведению эксгумации массовых захоронений на Волыни — в Волынской, Ровненской и Тернопольской областях Украины, где в 1943–44 годах произошла трагедия, известная как «Волынская резня».

Волынская резня была попыткой проведения этнических чисток против польского населения со стороны украинских националистов. В ответ польские партизаны, действующие на Волыни, также атаковали украинское население этого региона. При этом регион продолжал находиться фактически под оккупацией Германии, и взаимные этнические чистки прекратились только после освобождения Волыни советскими войсками.

Ранее в Польше заявили о «пощечине» от украинских властей из-за памятника Шухевичу.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами