Никто, кроме американского лидера Дональда Трампа, не сможет завершить конфликт на Украине. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Если у него (Трампа - прим. ред.) нет такой способности, то ни у кого ее нет», — заявил он.

По словам Сийярто, причиной провала европейских политиков и ушедшей администрации бывшего президента США Джо Байдена является борьба за «невозможную победу» украинской стороны. Он добавил, что несмотря на огромные средства, которые выделяются Украине и поставки оружия, реальность на поле боя показывает, что Россия продвигается.

Дипломат подчеркнул, что действующий американский лидер пользуется доверием как у украинцев, так и у россиян. У других лидеров, по словам Сийярто, подобное доверие тоже было, но они не смогли его удержать, потому что заняли «очень четкую позицию в пользу Украины против России».

До этого спецпредставитель США по России и Украине Кит Келлог заявил, что России и Украине придется пойти на компромиссы для решения конфликта. При этом он подчеркнул, что Трамп хочет «остановить кровопролитие» до начала переговоров по урегулированию на Украине. Зеленский в свою очередь на днях заявил, что готов к переговорам. Однако в Кремле назвали это пустыми словами, так как он сам их запретил, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о первом шаге Трампа по решению конфликта на Украине.