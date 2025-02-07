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Маск работает над созданием чат-бота на основе ИИ для правительства США

«Wired»: ведомство Маска работает над созданием чат-бота для правительства США
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David Swanson/Reuters

Ведомство по повышению эффективности правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE - прим. ред.), которое возглавляет предприниматель Илон Маск, работает над созданием чат-бота для американского правительства. Об этом пишет журнал Wired.

По данным издания, ведомство стремится в кратчайшие сроки разработать бота под названием «GSAi» на основе искусственного интеллекта (ИИ) для государственного управления.

По словам двух неназванных источников журнала, целью инициативы является «повышение ежедневной производительности примерно 12 тыс. сотрудников», которые управляют офисными помещениями, контрактами и ИТ-инфраструктурой во всем правительстве. Они отметили, что команда Маска пытается использовать различные технологии, которые позволят анализировать «огромный массив данных».

До этого Маск заявил, что США потерпят поражение в «следующей войне», если не начнут полное реформирование своей программы вооружения. По его словам, программы должны быть полностью переделаны, так как текущая стратегия заключается в создании небольшого количества оружия по высокой цене для ведения «вчерашней войны».

Ранее конгрессмен заявил о намерении выдвинуть законопроект против Маска.

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