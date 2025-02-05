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В США хотят выдвинуть законопроект против Илона Маска

Конгрессмен Покан намерен выдвинуть законопроект против Маска
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Mike Segar/Reuters

Конгрессмен-демократ от американского штата Висконсин Марк Покан планирует выдвинуть законопроект под названием ELON MUSK, который запрещает специальным госслужащим, в том числе Илону Маску, иметь действующие федеральные контракты. Об этом американский чиновник написал в соцсети Х.

«Этот закон будет предписывать прекращение федеральными агентствами любых контрактов, заключенных со специальным государственным служащим, аналогично запретам для членов конгресса и других федеральных служащих», — написал конгрессмен.

Из сообщения также следует, что должность специального госслужащего позволяет давать рекомендации по расходам бюджета. А это значит, что занимающие государственную должность вполне могут воспользоваться этим в собственных интересах и для личной выгоды, написал Покан.

Среди прочего в заявлении конгрессмена указано, что «ни один госслужащий не должен иметь какого-либо финансового интереса» в том, с кем правительство США ведет дела, и Маск, по мнению Покана, — наглядный пример «такого рода потенциального злоупотребления».

5 февраля телекомпания NBC News со ссылкой на неназванного чиновника в администрации президента Дональда Трампа сообщала, что Белый дом напомнил Маску, что у его власти есть пределы. По информации телекомпании, у бизнесмена есть доступ к чувствительной государственной информации и платежной системе Министерства финансов США, и остается неясным, что Маск и его команда собираются делать с этой чувствительной информацией.

Ранее Маск назвал себя «технической поддержкой Белого дома».

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