От ВПП ООН потребовали остановить работу над грантами, которые финансировали США

США потребовали от ВПП ООН остановить работу над финансируемыми ими грантами

Вашингтон потребовал от Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН остановить работу над десятками грантов, финансируемыми США. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации агентства, гранты Агентства США по международному развитию (USAID), находящиеся на разных стадиях реализации, оцениваются в десятки миллионов долларов и обеспечивают продовольственную помощь в Йемене, Демократической Республике Конго, Судане, Южном Судане, Центральноафриканской Республике, Гаити и Мали.

Всемирная продовольственная программа учреждена в декабре 1961 года как совместное мероприятие ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организации, первоначально в качестве экспериментальной программы по борьбе с голодом и нищетой в мире. Ее деятельность концентрируется на предоставлении продовольственной помощи в целях поддержки проектов развития в первую очередь странам с низким уровнем дохода на душу населения, испытывающим хронический дефицит продовольствия.

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