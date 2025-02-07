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В США озадачились словами Зеленского о западной помощи Украине

Келлог: США озадачены словами Зеленского о том, что Киев недополучил средства
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Alina Smutko/Reuters

В США озадачены заявлением украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи. Об этом в эфире программы Rob Schmitt Tonight заявил спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог.

«США… дали Украине более 174 млрд долларов. И мы назначили генеральных инспекторов на Украине и здесь, чтобы отслеживать эти деньги. Так что у нас есть довольно подробный отчет о расходах», — подчеркнул он.

В начале января Зеленский говорил в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, что Киев не получил половины средств, которые США обещали ему перечислить. Он допустил, что причиной такой ситуации могла стать коррупция, однако не уточнил чья. По его словам, власти республики борются с ней в рамках исполнения требований Евросоюза.

Ранее Медведев назвал людей, в чьих карманах осели $100 млрд для Украины.

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