Первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров назвал главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен одним из главных русофобов в Европе. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Судя по тому, что она во что бы то ни стало предлагает и дальше поддерживать киевский режим, у нее уже на ментальном уровне произошли такие нарушения, что она не понимает, как можно сосуществовать с нашей страной», — написал сенатор.

Он напомнил, что фон дер Ляйен протащила в состав Еврокомиссии соответствующую группу поддержки с «самыми оголтелыми русофобами из Прибалтики, включая помешанную на русофобии Каю Каллас». Джабаров также подчеркнул, что для европейских стран стало нормой использовать русофобию для оправдания провалов в экономике и иных сферах.

Накануне фон дер Ляйен призвала Европейский союз «креативно использовать» замороженные активы Российской Федерации для помощи Украине. По ее словам, очень важно, чтобы страны — члены Евросоюза продлили заморозку российских активов. Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз должен продемонстрировать Кремлю, что чем дольше продолжается украинский конфликт, «тем выше цена для России».

Ранее на Западе предостерегли Трампа от одного действия на Украине.