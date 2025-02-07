Глава МИД ПМР объяснил отказ от предложения Зеленского поставить уголь

Должностным лицам в Киеве прекрасно известно, что газовый уголь не подходит ГРЭС Приднестровья, поэтому предложение Владимира Зеленского не имеет смысла. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

«Специалистам, в том числе украинским, хорошо известно, что наша ГРЭС может работать только на антраците, в то время как в качестве помощи предлагался газовый уголь, который нельзя использовать на нашей электростанции», — заявил Игнатьев.

Он добавил, что переделать ГРЭС под работу на газовом, более низкого (чем антрацит) качества угле возможно — но это потребует установки специальных фильтров для улавливания и конденсации летучих веществ, а также камеры дожига для обеспечения пожарной безопасности. Все это требует большого объема средств и времени, чего у Приднестровья нет, заметил Игнатьев.

До этого президент ПМР Вадим Красносельский назвал спекуляцией предложение Владимира Зеленского о поставках угля на Молдавскую ГРЭС, расположенную в городе Днестровск в Приднестровье из-за очевидной бессмысленности.

Ранее эксперт назвал способы возобновления поставок российского газа в Приднестровье.