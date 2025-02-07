Второй президентский срок Дональда Трампа в США может ознаменовать конец эпохи однополярного мира. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что заявление госсекретаря Марко Рубио об аномальности однополярного мира имеет историческое значение. Авторы считают, что глава американского внешнеполитического ведомства, говоря о том, что США были единственной силой в мире, хотел сказать: «Эти времена прошли».

Издание подчеркивает, что Трамп сдержит свои обещания. Например, найдет мирный подход к Китаю и переложит больше ответственности за безопасность на союзников по НАТО. Но политические элиты США опасаются, что при новом американском президенте произойдет раздел сфер влияния между Вашингтоном, Москвой и Пекином, говорится в публикации.

5 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское руководство приветствует Рубио, призвавшего к созданию многополярной системы международных отношений.

На прошлой неделе государственный секретарь США назвал «неестественной» ситуацию в мире, при которой существует лишь одна доминирующая сила. На этом фоне он призвал к созданию многополярной системы международных отношений с несколькими крупными государствами.

Ранее в Государственной думе РФ выразили уверенность, что США попытаются сохранить свою гегемонию.