Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ утверждают, что эпоха однополярного мира закончится при Трампе

Guardian: Трамп вынужден учитывать интересы России и Китая
close
Carlos Barria/Reuters

Второй президентский срок Дональда Трампа в США может ознаменовать конец эпохи однополярного мира. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что заявление госсекретаря Марко Рубио об аномальности однополярного мира имеет историческое значение. Авторы считают, что глава американского внешнеполитического ведомства, говоря о том, что США были единственной силой в мире, хотел сказать: «Эти времена прошли».

Издание подчеркивает, что Трамп сдержит свои обещания. Например, найдет мирный подход к Китаю и переложит больше ответственности за безопасность на союзников по НАТО. Но политические элиты США опасаются, что при новом американском президенте произойдет раздел сфер влияния между Вашингтоном, Москвой и Пекином, говорится в публикации.

5 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское руководство приветствует Рубио, призвавшего к созданию многополярной системы международных отношений.

На прошлой неделе государственный секретарь США назвал «неестественной» ситуацию в мире, при которой существует лишь одна доминирующая сила. На этом фоне он призвал к созданию многополярной системы международных отношений с несколькими крупными государствами.

Ранее в Государственной думе РФ выразили уверенность, что США попытаются сохранить свою гегемонию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами