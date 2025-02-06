Снос памятника российскому и советскому физиологу, лауреату Нобелевской премии Ивану Павлову в Киеве демонстрирует всю глубину падения украинского общества, у киевского руководства не осталось ни души, ни условных рефлексов. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Снос памятника Павлову свидетельствует о полном отсутствии условных рефлексов у тех, кто стоит у руля у власти в Киеве, — констатировала дипломат.

Захарова отметила, что вся абсурдность ситуации состоит в том, что достижения академика Павлова признаны на мировом уровне. Более того, указала дипломат, ими пользовались и будут пользоваться, в том числе и на Украине.

«Опять же, так или иначе, близко к классикам — шариковщина, которая стала сейчас буквально девизом и философией киевского режима», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Также дипломат заявила, что на Украине «беснуются» при виде оставшихся российских памятников, потому что именно Россия продолжает стоять «на страже исторической памяти».

27 января департамент территориального контроля Киевской городской госадминистрации сообщил о демонтаже памятника академику Павлову. Причиной этого решения назван факт, что «его фигура связана с имперским нарративом».

А 31 декабря украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Одессе демонтировали памятник поэту Владимиру Высоцкому. Канал опубликовал видеозапись, как спецтехника забирает скульптуру, которая была расположена возле местной киностудии.

Ранее Путин заявил, что немцы не имеют отношения к преступлениям нацистов.