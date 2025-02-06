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На премьера Польши завели дело о госперевороте

Глава КС Польши сообщил о возбуждении дела о госперевороте против премьера Туска
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Geert Vanden Wijngaert/AP

В отношении польского премьер-министра Дональда Туска возбудили дело по обвинению в государственном перевороте. Об этом сообщил журналистам председатель конституционного суда (КС) Польши Богдан Свенчковский, передает РИА Новости.

Он рассказал, что 31 января подписал 60-страничное уведомление о подозрении в совершении государственного переворота Туском, а также министрами, спикером сейма, спикером сената, депутатами и сенаторами правящей коалиции.

Кроме того, по нему проходят председатель правительственного законодательного центра, судьи, прокуроры и другие лица.

Польская прокуратура начала расследование уголовного дела. Его ведет прокурор Михал Островский, добавил Свенчковский.

Детали дела не раскрываются.

В январе глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал Дональда Туска «агентом Сороса» после его угроз в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Ранее суд ЕС обязал Польшу выплатить многомиллионный штраф.

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