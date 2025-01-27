Кандидат в президенты Польши пообещал расторгнуть миграционный пакт ЕС

Кандидат на президентский пост Польши Кароль Навроцкий планирует, в случае своей победы на выборах, расторгнуть миграционный пакт Евросоюза (ЕС). Об этом пишет польский портал WirtualnaPolska.

«Мы хотим нормальной Польши. А не той Польши, над которой висит идеология, которая разрушает», — сказал кандидат в президенты.

По его словам, Польша — открытая нация, но она должна контролировать свои границы.

В январе 2025 года вице-премьер Польши Кшиштоф Гавровский заявил, что некая «российская группа» планировала повлиять на президентские выборы в стране.

По словам Гавровского, выявленная в Польше группа была вдохновлена и подготовлена Главным разведывательным управлением РФ. Польский вице-премьер утверждает, что люди, о которых идет речь, якобы занимались распространением дезинформации и вербовкой людей для аналогичной деятельности.

9 января спикер сейма (нижней палаты польского парламента) Польши Шимон Холовня заявил, что выборы президента страны состоятся 18 мая.

Ранее премьер-министр Польши обвинил кандидата в президенты в желании вывести страну из Евросоюза.