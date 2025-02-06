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Россия соразмерно ответит на возможные ограничения для дипломатов в ЕС

Захарова: Россия соразмерно ответит на ограничения для дипломатов в ЕС
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала во время брифинга возможные ограничения Евросоюза на деятельность российских дипломатов.

По ее словам, в западных СМИ начали циркулировать утечки о стремлении ряда стран ЕС включить в очередной пакет санкций ограничения на свободу передвижения и сроки пребывания российских дипломатов.

«Честно говоря, не сомневаемся в достоверности этой информации, изложенной в соответствующих публикациях, и воспринимаем их со всей серьезностью», — отметила она.

По словам Захаровой, Россия соразмерно ответит, если Евросоюз введет ограничения в отношении российских дипломатов.

«Гарантируем, что в случае упомянутых деструктивных замыслов ответные меры не заставят себя ждать», — добавила дипломат.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз «креативно использовать» замороженные активы Российской Федерации для помощи Украине.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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