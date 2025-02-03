Власти обновляют условия субсидирования ставки по льготным кредитным программам

Правительство сократило максимальный размер субсидий по программе льготных кредитов для малого и среднего бизнеса («1764») с 9,75 до 6% на фоне рекордной ключевой ставки ЦБ (21%). Об этом следует из документа Минэка, с которым ознакомились «Ведомости».

Программа «1764» теперь доступна только при ставке ЦБ выше 12%. Банки смогут компенсировать не более 6% недополученных доходов по кредитам МСП. Условия «Промышленной ипотеки» (ставки 14–16%) и программы «Взлет — от стартапа до IPO» сохранятся, но лимиты финансирования на 2025 год пока согласовываются с Минфином.

Общий лимит по программе Минэка на год составит 100 млрд рублей для компаний из приоритетных отраслей.

Рост ключевой ставки до 21% увеличил нагрузку на бюджет. В 2024 году на субсидирование 65 льготных программ уже потрачено 15,6 трлн руб.

«Прежние формулы не учитывали риски при высокой ставке», — пояснил Владимир Климанов из РАНХиГС.

Субсидии банкам будут перечислять ежемесячно, а не раз в год. Это должно предотвратить быстрое исчерпание лимитов, как в 2023-м (средства закончились к июлю).

Олег Солнцев (ЦМАКП) считает, что ежемесячные лимиты создадут «очереди» за кредитами, а бизнес столкнется с неопределенностью.

30 января «Ведомости» писали, что в России запустят программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, а также самозанятых.

Ранее в Центробанке назвали условие снижения ключевой ставки.