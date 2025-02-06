Эксперт назвал возможную причину вывода войск США из Сирии

Генеральный директор аналитического центра «Катехон» Михаил Якушев прокомментировал новость о том, что США готовятся вывести свои войска из Сирии. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

«Наверное, чтобы показать мировому сообществу, что предыдущая администрация была неправа в отношении того, что войска находились там по резолюции Совета безопасности, а не по просьбе тогдашнего законного правительства. Фактически, кралась нефть и пребывание там было незаконно», — сказал Якушев.

Он также предположил, что США могут перебросить войска из Сирии в Газу, напомнив, что американский лидер Дональд Трамп объявил о намерении выселить палестинцев из анклава в соседние страны и превратить эту территорию в ближневосточную Ривьеру.

Накануне стало известно, что Пентагон начал разработку плана по выводу всех войск страны из Сирии.

Соответствующий документ военным поручили разработать после заявлений Трампа о заинтересованности в выводе американских войск из ближневосточного государства. По данным источников канала NBC, сейчас на разработке находятся планы по выводу войск через 30, 60 или 90 дней.

Ранее в Турции высказались о возможности появления военных баз в Сирии.