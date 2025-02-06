В Турции высказались о возможности появления военных баз в Сирии

Сообщения о возможном развертывании на территории Сирии военных баз Турции не соответствуют действительности. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции.

«Необходимо с осторожностью подходить к подобным сообщениям в прессе. Обсуждать такие вопросы преждевременно», — заявил источник.

Он добавил, что, исходя из просьб нового сирийского правительства, планируется предпринять конкретные шаги по развитию потенциала сирийской армии на основе подготовки совместной дорожной карты.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент сирийского переходного правительства Ахмед аш-Шараа на переговорах в Анкаре обсуждали возможность создания турецких авиабаз в Сирии. Позднее в администрация президента Турции заявили, что не имеют информацию о планах создания авиабаз в Сирии.

Ранее Путин высказался о будущем Сирии.