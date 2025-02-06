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Эксперт: поездка лидера Сирии в Турцию не является «визитом на поклон»

Журналист Джума: Сирия может отказаться подчиняться Турции
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Ammar Awad/Reuters

Журналист-международник Аббас Джума в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал встречу временного президента Сирии Ахмада Хусейна аш-Шараа с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также новость о том, что Анкара планирует разместить на территории Сирии свои авиабазы и начать военную подготовку сирийской армии, чтобы стать главным игроком в регионе.

По мнению обозревателя, пока не стоит воспринимать встречу Эрдогана и аш-Шараа как «визит на поклон». По его словам, несмотря на то, что среди сирийских вооруженных группировок есть протурецкие силы, сам аш-Шараа остается независимым. Сейчас он оценивает возможности и выбирает, с кем можно заключить союз.

«Он не станет слепо исполнять приказ Турции, а будет исходить из того, насколько это выгодно его стране», — сказал Джума.

4 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Эрдоган и аш-Шараа в Анкаре обсудят возможность создания турецких авиабаз в Сирии.

Утверждалось также, что на переговорах стороны обсудят совместный оборонный пакт и обучение новой сирийской армии.

Ранее сообщалось, что США готовятся вывести свои войска из Сирии.

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