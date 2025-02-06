Скончался бывший первый замглавы МИД РФ Владимир Титов

Бывший первый замглавы Министерства иностранных дел России Владимир Титов умер 6 февраля на 67-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней <...>. Володя обладал жестким характером, который в Министерстве иностранных дел знали, его уважали, но часто и побаивались», — написал сенатор.

Он назвал случившееся личным горем, а Титова — незаурядным человеком, который умел отстаивать принимаемые им решения.

Титов занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ с 22 апреля 2013 по 29 июля 2024 года. Он курировал отношения с европейскими странами и административные вопросы. В 2009—2012 годах был членом Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России.

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