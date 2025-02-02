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Умер режиссер Виктор Савкин

Режиссер Виктор Савкин умер на 86-м году жизни
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Телепроект (2002)

Член Союза кинематографистов России, режиссер Виктор Савкин умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале союза.

«31 января 2025 года на 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Савкина Виктора Ивановича», — говорится в сообщении.

Савкин родился 11 ноября 1939 года. Закончил столичный институт культуры по специальности режиссер-актер. С 1969 года был вторым режиссером в творческом объединении «Экран». Он работал над фильмами-спектаклями с Георгием Товстоноговым, Юрием Соломиным и другими известными артистами. Савкин также снимался в кино и телесериалах в эпизодических ролях.

До этого сообщалось, что заслуженный артист Украины Станислав Колокольников умер в Киеве. По словам представителей академического театра «Колесо», Колокольников умер вечером 30 января от тяжелой болезни. Ему было 63 года. Однако точная причина кончины не разглашается, отметили журналисты.

Ранее на 82-м году жизни скончался актер из сериала «Убойная сила» Виктор Семеновский.

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