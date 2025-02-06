Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Британии заявил, что английские князья женились на украинских принцессах

Глава МИД Британии Лэмми: отношения Киева и Лондона насчитывают тысячу лет
close
Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил в ходе визита на Украину о тысячелетних отношениях между Киевом и Лондоном. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Глава британского МИД заявил, что партнерству его страны с Украиной тысячи лет, потому что «тысячу лет назад британские князья женились на киевских принцессах», — указано в сообщении.

На слова главы британского МИД отреагировала представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, которая пошутила, что украинцы с британцами застали еще постройку египетских пирамид, а может и «на бронтозавра вместе охотились».

16 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере.

Ранее в Британии раскрыли планируемый объем военной поддержки Украины в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами