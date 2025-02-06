Глава МИД Британии заявил, что английские князья женились на украинских принцессах

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил в ходе визита на Украину о тысячелетних отношениях между Киевом и Лондоном. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Глава британского МИД заявил, что партнерству его страны с Украиной тысячи лет, потому что «тысячу лет назад британские князья женились на киевских принцессах», — указано в сообщении.

На слова главы британского МИД отреагировала представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, которая пошутила, что украинцы с британцами застали еще постройку египетских пирамид, а может и «на бронтозавра вместе охотились».

16 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере.

Ранее в Британии раскрыли планируемый объем военной поддержки Украины в 2025 году.