Вице-губернатор Петербурга по медицине ушел в отставку

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эргашев ушел в отставку по собственному желанию

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, курировавший медицинский блок, ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации, передает ТАСС.

«Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора Олега Эргашева», — отметили в администрации.

Эргашев является доктором медицинских наук, хирургом. Помимо службы в медучреждениях Петербурга он работал в правительстве Ленинградской области, а с 2020 года занимал пост вице-губернатора города.

До этого Беглов провел ряд кадровых перемен в городском правительстве. Вице-губернатором, отвечающим за имущественный блок, был назначен Владимир Омельницкий, ранее возглавлявший администрацию Петроградского района. Кроме того, сменились главы нескольких комитетов.

В декабре 2024 года в отставку ушло правительство Курской области.

9 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке правительства.

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