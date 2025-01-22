Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-губернатор Петербурга по медицине ушел в отставку

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эргашев ушел в отставку по собственному желанию
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, курировавший медицинский блок, ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации, передает ТАСС.

«Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора Олега Эргашева», — отметили в администрации.

Эргашев является доктором медицинских наук, хирургом. Помимо службы в медучреждениях Петербурга он работал в правительстве Ленинградской области, а с 2020 года занимал пост вице-губернатора города.

До этого Беглов провел ряд кадровых перемен в городском правительстве. Вице-губернатором, отвечающим за имущественный блок, был назначен Владимир Омельницкий, ранее возглавлявший администрацию Петроградского района. Кроме того, сменились главы нескольких комитетов.

В декабре 2024 года в отставку ушло правительство Курской области.

9 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке правительства.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами