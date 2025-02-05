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В Кремле осудили призыв Зеленского передать Украине ядерное оружие

Песков: призыв Зеленского передать Украине ядерное оружие граничит с безумием
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U.S. Air Force/Global Look Press

Призыв президента Украины Владимира Зеленского передать его стране ядерное оружие граничит с безумием. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«В целом подобные заявления и высказывания граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия. Хочется надеяться на то, что в целом при той ситуации, когда квалификация нынешнего поколения политиков оставляет желать лучшего, какие-то трезвые понимания абсурдности и потенциальной опасности обсуждения такой темы в Европе имеются», — сказал представитель Кремля.

4 февраля Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что если Соединенные Штаты не хотят видеть республику в НАТО, то могут передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности.

Он посетовал, что вступление страны в Североатлантический альянс может затянуться на десятилетия. В таком случае, по его словам, возникает вопрос, как Украина будет защищаться. В связи с этим Зеленский призвал предоставить Киеву ядерное оружие.

Ранее в МИД РФ заявили, что тема ядерного оружия — это уже маниакальное желание Зеленского.

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