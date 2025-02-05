Власти Эстонии требуют от лиц с двойным гражданством выбрать одно

Власти Эстонии потребовали от лиц с двойным гражданством выбрать одну страну и выйти из гражданства второй. Об этом сообщает телеканал ERR со ссылкой на эксперта Департамента полиции и погранохраны Анники Карм.

«На сегодняшний день свыше 60 человек получили извещения о том, что их статус гражданства требует уточнения... Мы извещаем людей о том, что они должны сделать выбор. На это им дается конкретный срок. Также мы извещаем о том, что если человек не примет решения к отведенному сроку, то, согласно закону, он потеряет эстонское гражданство», — заявила Карм.

В эстонском департаменте полиции и пограничной охраны дополнили заявление Карм, уточнив, что это касается не только граждан с эстонским и российским гражданством, но и всех остальных лиц с двойным гражданством, проживающих в Эстонии.

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