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Интерпол прекратит разыскивать осужденных в России

Интерпол прекращает международный розыск обвиняемых и осужденных в России
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Edgar Su/Reuters

Интерпол в одностороннем порядке прекращает международный розыск обвиняемых и осужденных в России. Об этом сообщил Сергей Плохов, заместитель начальника главного управления международно-правового сотрудничества и начальник организационно-правового управления Генеральной прокуратуры РФ, слова которого передает РИА Новости.

«Проблема взаимодействия с Интерполом остается актуальной в условиях ограничительных мер, введенных в марте 2022 года решением исполнительного комитета Интерпола. Интерпол продолжает односторонне прекращать международный розыск лиц, разыскиваемых российскими правоохранительными органами», — отметил Плохов на «Инфофоруме-2025».

Он добавил, что основаниями для удаления данных из учетов Интерпола могут быть обращения разыскиваемых и их адвокатов в комиссию по контролю за файлами.

«К сожалению, таких случаев у нас достаточно много», — добавил Плохов.

28 января руководитель МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что другие страны стали массово отказывать РФ в экстрадиции преступников.

Ранее в Приморье задержали гражданина Таджикистана по запросу Интерпола.

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