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На Украине подготовили новые санкции против юрлиц и физлиц РФ

Литвиненко: Киев подготовил очередные санкции против ряда юрлиц и физлиц РФ
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Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Секретарь совета Александр Литвиненко на совещании Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что Киев подготовил очередной пакет санкций против ряда юрлиц и физлиц из РФ. Его слова передает ТАСС.

«Служба безопасности Украины вместе с разведывательными органами Службы внешней разведки предлагает ввести санкции против 83 физических лиц за содействие экспорту российских нефтепродуктов», — поделился Литвиненко.

Он уточнил, что речь фактически идет о теневом флоте России.

Также министерство культуры Украины планирует ввести санкции против 41 физического лица и 47 юридических лиц — производителей фильмов и компаний, которые якобы специализируются на «распространении антиукраинских нарративов».

До этого РИА Новости сообщало, что постоянные представители стран-членов Евросоюза 5 февраля начинают согласовывать 16-й пакет санкций против России.

Ранее Зеленский призвал считать обход санкций против РФ «соучастием» в конфликте на Украине.

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