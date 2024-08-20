Слушатели на Украине возмутились песнями Верки Сердючки на русском

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, прервал концерт в Днепре после того, как его обматерила одна из слушательниц выступления. Об этом сообщает mk.ru.

Женщина подошла к сцене и начала выкрикивать оскорбления в адрес Данилко, намекнув на его сексуальную ориентацию. Также она поинтересовалась, почему певец не поет на украинском.

В ответ Данилко сказал: «Ты что, выпила лишнего, милочка?» Он посоветовал слушательнице закусывать и пригрозил, что выгонит ее с выступления, если она «не прекратит ругаться».

Также певец уверил со сцены, что пишет песни на украинском языке. Артист призвал не верить никому, кто говорит об обратном.

Как сообщает mk.ru, многим не понравилось поведение певца на концерте в Днепре. В сети посчитали, что вопрос слушательницы был справедливым. Данилко обвинили в «лицемерии и пропаганде» российского контента.

В конце июля нынешнего года Данилко заявлял, что не хочет себя ломать и отказываться от привычного языка, потому что большинство песен написано им на русском. Он допустил, что у украинцев это может вызывать сложные чувства.

Ранее сообщалось, что украинская блогерша поссорилась с уличными музыкантами из-за песен Цоя.