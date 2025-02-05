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Лавров обвинил секретариат ООН в подыгрывании США и их союзникам

Лавров: генсек ООН Гутерриш подыгрывает западным странам по вопросу Украины
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Carlo Allegri/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подыгрывает западным государствам в вопросе урегулирования украинского кризиса. Об этом в ходе выступления на посольском «круглом столе» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Мероприятие было посвящено обсуждению конфликта на Украине.

«К сожалению, в украинских делах Западу активно подыгрывает секретариат ООН, включая генерального секретаря», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства во время встречи.

Он добавил, что действия руководства всемирной организации идут вразрез с Уставом ООН. В первую очередь это касается ст. 100 документа, которая требует от Гутерриша и его подчиненных быть беспристрастными и не занимать ничью позицию.

По словам Лаврова, сейчас многие в секретариате ООН отстаивают интересы США и других стран — членов НАТО. В связи с этим они решают, какой принцип применить — самоопределения народов или территориальной целостности — в зависимости от задач, поставленных западными государствами.

Кроме того, министр оценил слова американского лидера Дональда Трампа об ошибочности попыток втянуть Украину в НАТО. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российские власти приветствуют это высказывание хозяина Белого дома.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал «самый быстрый путь» к урегулированию конфликта.

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