В МИД РФ оценили слова Трампа об Украине и НАТО

Россия приветствует слова американского президента Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, Трамп первым из западных лидеров признал, что одной из главных ошибок администрации бывшего президента США Джо Байдена было втягивание Украины в Североатлантический альянс.

«Впервые западный лидер, не просто западный, но лидер США <...> произнес эти слова, которые мы, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез США», — поделился Лавров.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что гарантия членства Украины в НАТО и поддержание сильной украинской армии является самым быстрым путем к урегулированию военного конфликта с Россией. Также украинский лидер заявил, что Украина якобы может «вернуть» утраченные в ходе конфликта территории с помощью союзников.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.