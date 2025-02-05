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Лидер ЛДПР Слуцкий рассказал о демонстративно произраильском шаге США

Выход США из СПЧ ООН является демонстративно произраильским шагом
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Petrov Sergey/Global Look Press

Указ президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о выходе его страны из Совета Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека (СПЧ ООН) — это демонстративно произраильский шаг. Об этом ТАСС заявил глава комитета Государственной думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Демонстративно произраильский шаг, своего рода подарок к визиту премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Трамп повторно выводит США из этой структуры, для мирового сообщества это уже не сенсация и не шок», — сказал он.

Слуцкий отметил, что это решение продиктовано соображениями «исключительности США» и двойными стандартами.

«Соединенные Штаты не возражали и даже способствовали использованию проблематики прав человека для давления на суверенные государства, но стали обвинять СПЧ в предвзятости тогда, когда речь пошла о союзнике — Израиле», — добавил он.

Накануне Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).

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