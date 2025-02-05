Россия предложит ООН проект информационной безопасности

Россия внесла в ООН проект международной информационной безопасности. Об этом РИА Новости заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов на форуме по информационной безопасности «Инфофорум-2025».

По словам Храмова, в данную эпоху информационные технологии являются оружием геополитического противостояния, поэтому необходимы общепризнанные механизмы обеспечения безопасности.

«Для этого Россия подготовила и с группой единомышленников представила в ООН проект концепции конвенции об обеспечении международной информационной безопасности», — заявил Храмов.

Он пояснил, что принятие этого проекта позволит снизить риски политических провокаций и устранения бездоказательных обвинений в деструктивном использовании СМИ и других информационно-коммуникационных технологий.

До этого стало известно, что Россия планирует запросить заседание Совета Безопасности ООН по теме конфликта на Украине.

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