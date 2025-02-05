В ЕС раскритиковали действия главы ЕК фон дер Ляйен

Страны Европейского союза «сыты по горло» попытками главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен взять на себя руководство внешней политикой сообщества. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС.

По их сведениям, когда глава Европейского союза Урсула фон дер Ляйен принимала решение о заключении соглашения о партнерстве с Иорданией и выделении королевству финансовой поддержки в размере €3 млрд, она не консультировалась с властями стран ЕС. Они были поставлены перед фактом.

Дипломаты отметили, что это не первый случай, когда фон дер Ляйен принимает решения без согласования с партнерами, мотивируя это стремлением наладить отношения с мировыми лидерами.

Собеседники издания считают, что Урсула фон дер Ляйен использует любую возможность, чтобы частично взять под контроль внешнюю политику Евросоюза, хотя это должно быть прерогативой Совета ЕС.

Также накануне сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз «креативно использовать» замороженные активы Российской Федерации для помощи Украине.

Ранее глава ЕК заявила о готовности к жестким переговорам с Трампом.