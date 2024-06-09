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В ФАО прогнозируют усугубление ситуации с продовольствием в десятках странах

Эксперт Кобяков: ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Еще в 17 странах может усугубиться ситуация с продовольствием. Об этом РИА Новости сообщил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, среди традиционно горячих точек — Судан, Южный Судан, Йемен, сектор Газа и множество стран Африки.

«Есть документ по числу голодающих — это издаваемый совместно со Всемирной продовольственной программой документ так называемых горячих точек голода. Доклад вышел на днях, там прогнозируется, что при сохранении нынешних тенденций ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах», — отметил Кобяков.

Он также заявил, что в секторе Газа сохраняется угроза массового голода.

До этого исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн сообщила, что в северной части сектора Газа начался голод, а в южной части ситуация также начала ухудшаться.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

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