Опрос показал, сколько жителей Абхазии поддержат Гунбу на выборах

ИНСОМАР: более 40% жителей Абхазии собираются голосовать за Гунбу

На выборах президента Абхазии 41% жителей республики хотят поддержать кандидата Барду Гунбу. Об этом свидетельствуют данные опроса ИНСОМАР.

Из опубликованных данных следует, что 41% жителей Абхазии, которые точно пойдут на выборы президента Абхазии, собираются голосовать за Гунбу, 33% хотят отдать свой голос Ардзинбе.

Досрочные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля.

Недавно сообщалось, что кандидаты на пост президента Абхазии в ходе пресс-конференции перед выборами согласились, что в стране отсутствуют антироссийские настроения.

30 января доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин заявил, что Россия пристально следит за предстоящими выборами в Абхазии, потому что это государства является для нашей страны союзником и соседом.

Ранее политологи объяснили причину интереса к выборам в Абхазии со стороны России.