В СПЧ ООН прокомментировали возможный выход США из организации

СПЧ ООН: мы не получали уведомлений о выходе США из организации

Последствия возможного выхода США из Совета ООН по правам человека (СПЧ) пока не определены. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе швейцарского председателя Совета.

В настоящее время Вашингтон имеет статус наблюдателя, а его членство истекало в 2024 году. Пресс-секретарь СПЧ Паскаль Сим уточнил, что организация не получала официальных уведомлений от США о выходе.

«США были членами Совета в 2022–2024 годах. Сейчас они наблюдатели. Подробные последствия их возможного ухода пока неясны», — пояснили в пресс-службе.

3 февраля газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп в течение суток подпишет указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека и прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

США уже выходили из СПЧ ООН во время первого срока Трампа. Как отмечает газета, документ будет подписан за день до встречи президента с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. США давно обвиняют совет в предвзятости по отношению к Израилю и в прикрытии правительств, нарушающих права человека.

Ранее Трамп опубликовал свою голую фотографию.